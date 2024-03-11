Масленичную неделю начали праздновать в Новосибирской области

Началось празднование Масленицы в Новосибирской области. Нужно помнить, что каждый день на этой неделе имеет свое значение.
Первый день — «Встреча». В этот день нужно начинать делать чучело и печь блины с различными начинками. В последующие дни принято устраивать масштабные застолья.
Вторник — «Заигрыш». Смысл дня заключается в том, что именно в этот день можно попытать свое счастье и попробовать создать семью.
Следующий день — «Лакомки». На этот день зять должен прийти на блины к теще.
Четверг назывался «Разгуляй». В городах и деревнях организуют различные празднования.
В пятницу, которая называется «Тещины вечерки», теща приходит к зятю с ответным визитом.
В первый выходной молодые невесты накрывали стол для родственников супруга. День назывался «Золовкины посиделки».
В последний день недели, называвшийся «Проводами», люди просили прощения друг у друга за последующий год. Именно в этот день сжигают чучело.
Напомним, что в Новосибирске Масленицу будут отмечать во всех парках города.
Ранее редакция сообщала о том, что 10 марта в Новосибирске начинается Масленичная неделя.
Фото: Freepik — bearfotos
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru