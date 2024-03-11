Масленичную неделю начали праздновать в Новосибирской области

Началось празднование Масленицы в Новосибирской области. Нужно помнить, что каждый день на этой неделе имеет свое значение.

Первый день — «Встреча». В этот день нужно начинать делать чучело и печь блины с различными начинками. В последующие дни принято устраивать масштабные застолья.

Вторник — «Заигрыш». Смысл дня заключается в том, что именно в этот день можно попытать свое счастье и попробовать создать семью.

Следующий день — «Лакомки». На этот день зять должен прийти на блины к теще.

Четверг назывался «Разгуляй». В городах и деревнях организуют различные празднования.

В пятницу, которая называется «Тещины вечерки», теща приходит к зятю с ответным визитом.

В первый выходной молодые невесты накрывали стол для родственников супруга. День назывался «Золовкины посиделки».

В последний день недели, называвшийся «Проводами», люди просили прощения друг у друга за последующий год. Именно в этот день сжигают чучело.

Напомним, что в Новосибирске Масленицу будут отмечать во всех парках города.

Ранее редакция сообщала о том, что 10 марта в Новосибирске начинается Масленичная неделя.