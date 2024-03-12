В Новосибирске впервые в мире создают технологию в сфере трансплантации костного мозга

Ученые из Новосибирска впервые в мире создают технологию повышения эффективности трансплантации костного мозга. Повышения эффективности можно достигнуть путем влияния на восстановление иммунной системы через врожденный иммунитет.

По сообщению Миннауки Новосибирской области, в качестве новых биомаркеров будут исследованы лимфоидные клетки врожденного иммунитета. Это позволит разработать новые методы прогноза, необходимые для оптимизации лечения больных.

— До настоящего времени данным исследованием в России и в мире никто не занимался, — отметил Владимир Козлов, научный руководитель НИИФКИ, академик.

Учеными из молодежной лаборатории регуляции иммунного ответа после анализа восстановления звеньев иммунной системы будет разработан ряд подходов для определения показателей восстановления иммунной системы пациента.

Ранее редакция сообщала о том, что для развития Новосибирского научного центра за пять лет реализовано 26 инфраструктурных проектов.