О новосибирском парке Усть-Тула высказалась Анна Терешкова

Анна Терешкова, бывший вице-мэр Новосибирска, с радостью сообщила, что жители города окончательно приняли проект нанопарка «Усть-Тула».

— Ура!!! — добавила в конце Терешкова.

Ранее Терешкова рассказывала, что в центре парка будет река Тула. В этой зеленой зоне планируется воссоздать историческое поселение сибиряков, обустроить фестивальную поляну и проводить реконструкции различных событий. В локации также планируется знакомить гостей с образом жизни наших предков в 18-19 веках.

В сообщении Бугринского комитета отмечается, что жители получили ответы на часть волнующих их вопросов. В частности, что власти не планируют делать сквозной проезд к парку через территорию микрорайона.

— Вопрос о том будет ли размещаться автотранспорт гостей парка на улицах микрорайона Бугринский, примыкающих к территории будущего парка, пока остаётся открытым и находится в проработке. Главное, чтобы в конечном итоге не были созданы неудобства для местных жителей, — уточняется в комментарии.

Общественники считают, что по данному этапу дизайн-проекта парка получили исчерпывающие ответы.

Напомним, что в этом году мэрия Новосибирска приступила к разработке средней части проекта парка «Усть-Тула». Планируется, что этот парк будет соединять парк «Арена» с Бугринской рощей. Площадь будущего парка «Усть-Тула» составит 150 гектаров, а с учётом Бугринской рощи — 370 гектаров.

Ранее редакция сообщала о том, что на Международном парковом форуме БРИКС презентовали проект «Усть-Тула» в Новосибирске.