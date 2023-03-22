Можно ли защитить территории соцобъектов от жилой застройки?

Судебная предыстория

Данные вопросы стали одними из самых обсуждаемых на сессии горсовета Новосибирска при рассмотрении очередных изменений в градостроительную документацию. Один из наиболее громких примеров — ситуация вокруг участка площадью 35 га со зданием детсада на шесть групп детей, находящегося в частной собственности. Это квартал в Ленинском районе, ограниченный улицами Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Ватутина, в котором нет социальных объектов, кроме указанного ранее. Здесь была установлена зона ОД-5 (социальный объект), однако по иску собственника участка, удовлетворенному судом, позиция земельного участка признана утраченной и назначение участка меняется на жилую зону. Об этом в своем докладе депутатам сообщил «строительный» вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. Данный участок предполагает постройку здания высотой до 30 этажей.

— Будем настаивать на том, чтобы не выдавали разрешение на строительство, — сообщает Кондратьев. — Мы начали работу, чтобы застройщики включились в диалог с собственником, чтобы выкупали и передавали городу такие объекты как раз за счет тех позиций, которые необходимо обеспечивать по социальной инфраструктуре при выдаче разрешения на строительство жилого объекта. Детсад еще два года назад эксплуатировался. Небольшой объем затрат можно будет провести с целью вовлечения этого объекта. А сегодня мы должны выполнить решение суда.

По словам вице-мэра, в пользу компании-застройщика сейчас принято решение суда, о необходимости выполнять которое заявил и глава города Анатолий Локоть.

— Решения суда надо исполнять, — говорит мэр. — Совет депутатов и мэрия, как органы власти, должны показывать пример. Не всегда мы согласны с теми или иными решениями. Но если начнем показывать пример, что можно не исполнить решение суда, то может посыпаться вся система государственного управления. Обсуждать последствия подобных решений даже не стоит.

Со своей стороны о максимальной поддержке городских властей в части сохранения социальных объектов заявляют в контролирующих органах.

— Как прокурор и житель города могу заверить (это позиция не только моя, но и прокурора Новосибирской области): приоритет — социальным объектам, в том числе при осуществлении застройки, — говорит прокурор Новосибирска Роман Сивак. — Можете рассчитывать на полнейшую поддержку городской прокуратуры в этой части.

Отнять или выкупить?

Но как еще можно уже сложившуюся ситуацию «разрулить» в пользу города?

— Детсад — рядом с моей приемной, — говорит председатель комиссии горсовета по наказам Александр Бурмистров. — Меня сильно беспокоит что, может появиться какая-то «свечка». Возможно ли дом по улице Котовского, который находится рядом, признать каким-нибудь архитектурным памятником и на основании этого просто ограничить застройку? Это здание 50-х годов, архитектурно привлекательное. Ведь если дома признаны архитектурными памятниками, между ними не может появиться 30-этажка. Это поможет укрепить и вашу (Мэрии. — Ред.) позицию с гражданами, которые, с моей точки зрения, хотят изуродовать территорию.

Свой вариант предложил и депутат Антон Картавин.

— Вот Александр Сергеевич предлагает вопрос коммунистическими методами решать — «отнять и поделить», — поддел Картавин коллегу в начале выступления. — А я предлагаю рыночными методами. Объект продается, стоит 160 млн рублей.э (75 тысяч руб./кв. м). Почему бы его просто не выкупить? Пусть это будет муниципальная собственность. А дальше уже урегулировать вопрос зонирования.

По словам Алексея Кондратьева, переговоры по поводу выкупа сейчас ведутся.

— Но вы понимаете, что надо источник искать, — поясняет вице мэр. — У нас уже в рамках рабочей группы заключен ряд соглашений по проектированию и передаче объектов городу застройщиками. Еще одно соглашение в стадии заключения: застройщик осуществляет капитальный ремонт объекта, это стоит 120 млн, и город получает 220 мест в начальной школе. Предлагаю по этому пути двигаться.

Как «блуждают» детсады?

Как было отмечено в ходе сессии, обеспеченность социальными объектами города продолжает оставаться одним из актуальных вопросов, причем без каких-то внятных гарантий со стороны застройщиков не в привязке к ранее обозначенной ситуации, а по городу в целом. В частности, депутат Светлана Каверзина привела примеры, когда обещанный застройщиком социальный объект в лучшем случае может появиться совершенно в другом месте, назвав это явление «блуждающими детсадами».

— Уже, наверное, два года я проговариваю вопрос о «блуждающих» детсадах, — говорит депутат. — В этот раз снова детсад перемещается на удобные для застройщика позиции. Взамен застройщик обещает «что-то где-то когда-то» построить. Это «что-то когда-то» зафиксировано или это только устное обещание?

Как выяснилось, ничего окончательно не зафиксировано.

Прописать критерии застройщикам?

Некоторые из депутатов в ходе обсуждения сделали акцент на центральной части города, где ситуация с социальными объектами, мягко говоря, непростая, на протяжении последних лет.

— Застройщики, которые два года назад на месте жиркомбината и «Соккер-Арены» обещали содействие в создании инфраструктуры, сегодня выкупили все участки, — говорит председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. — На месте жиркомбината строится объект объемом 120 тысяч кв. м — это 500 мест в школах и детсадах. Это полноценные детсад и школа. Я знаю, что Алексей Валерьевич делает очередные попытки освободить эту территорию. Она под залогом. Мэрия не скажет: «Помогайте». Но участвовать в создании инфраструктуры застройщики обязаны.

Более жестко взаимодействовать с застройщиками, не желающими вкладываться в социальную инфраструктуру, предлагает депутат Игорь Украинцев.

— Социальная ответственность должна быть обязанностью девелоперов, которые развивают конкретный участок, — считает Украинцев. — Много раз уже говорено, что необходимо разработать прозрачные критерии, как перезонирование и, соответственно, удорожание того или иного участка будет у нас происходить. Есть попытки перезонировать промышленные объекты в жилье, общественно-деловую зону, и таким образом происходит удорожание земли. Но критериев, по которым эта земля станет не обузой для города, а точкой роста, нет. Критерии по перезонированию должны перестать быть результатом доброй воли или каких-то кулуарных договоренностей.

По информации мэрии Новосибирска, по итогам изменения градостроительной документации увеличивается территория рекреационных зон на 100 га, объектов образования — на 7 га, территорий комплексного развития — на 37 га.

Ранее редакция сообщала, сколько социальных объектов необходимы Новосибирску.