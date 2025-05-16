«Курганприбор» покупает еще один банкротный завод в Новосибирске

Подведены итоги торгов по продаже ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника», который ранее входил в структуру «Ростеха». Как сообщил организатор торгов, победителем признано АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор», предложившее 307 млн рублей. В торгах принимала участие еще одна компания, но единственное предложение сделал «Курганприбор».

Предприятие получило производственные помещения площадью более 20 тысяч квадратных метров. В перечне лота, согласно документации, насчитывается 143 позиции. Среди них: административно-бытовые помещения, гаражи, типография, цеха, а также различное оборудование и инструменты.

Напомним, внешнее наблюдение в отношении ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» было введено в конце 2018 года. Весной 2019 арбитражный суд ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Предприятие было одним из крупнейших за Уралом производителем сельхозмашин для агропромышленного комплекса России. Расположено на территории НПО «Сибсельмаш».

В конце апреля председатель совета директоров АО «Курганприбор», сенатор от Курганской области Сергей Муратов сообщал, что «Курганприбор», на котором работают 9000 сотрудников, выводит из банкротства предприятия. В Новосибирской области их четыре — институт «Октава», Институт прикладной физики, «Сибтекстильмаш» и НПО «Сибсельмаш».

АО НПО «Курганприбор» производит оружие и боеприпасы. По данным открытых источников, компания заключила 98 контрактов на общую сумму 6,4 млрд руб. в роли поставщика. Информация о собственниках и финансовых показателях закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что под управление «Курганприбора» перешел новосибирский завод «Сибсельмаш».