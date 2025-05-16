Прокуратура Новосибирска изъяла у эзотерика 60 миллионов рублей

Правоохранители выяснили, что на счет индивидуального предпринимателя в Новосибирске, который предоставлял эзотерические услуги, поступали крупные суммы от граждан без подтверждения их законности.

Банк, обнаружив множество сомнительных переводов, заблокировал счет и потребовал объяснений. Однако предприниматель не смог их предоставить. Он попытался вывести эти деньги через суд с помощью фиктивного долга.

— С целью обхода установленного запрета предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде, что позволило ему получить деньги со счета в порядке принудительного исполнения судебного акта, — говорится в сообщении прокуратуры.

Центральный районный суд согласился с мнением прокуратуры области и признал, что договор займа был заключен с целью получения исполнительного документа для незаконного вывода денег. Суд признал договор недействительным и взыскал в пользу государства 60 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.