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Аукцион по содержанию трамвайных путей объявлен в Новосибирске

Цена контракта — 216,7 млн рублей.
  • 06/12/2019, 12:50
Аукцион по содержанию трамвайных путей объявлен в Новосибирске

МКП «Горэлектротранспорт» объявило тендер на выполнение работ по текущему содержанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту трамвайных путей в городе Новосибирске на период 2020-2023 годы (общей протяженностью более 147,5 км о.п. в городе Новосибирске). Информация о нем размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен быть укомплектован автотранспортом, электросварочным оборудованием, у него должно быть наличие бригад аварийновосстановительного ремонта, работающих в круглосуточном режиме. При этом, дислокация бригад должна быть выбрана таким образом, чтобы максимальное время подъезда к месту возникшей неисправности составляло не более 30 минут. Кроме того, подрядчику необходимо иметь не менее трех единиц водооткачивающей техники и снегоуборочной техники, количество и технические характеристики которой обеспечат своевременную уборку снега, в том числе в экстремальных ситуациях. Одним из условий является также наличие у подрядчика собственной круглосуточной диспетчерской службы.

Начальная цена контракта — 216,7 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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