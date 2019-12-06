В Новосибирской области в ноябре увеличилось потребление электроэнергии

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в ноябре 2019 года составило 1596,3 млн кВт•ч, что на 2,4 % больше объема потребления за ноябрь 2018 года, сообщили в пресс-службе АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

— Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области за ноябрь текущего года составила 1379,6 млн кВт•ч, что на 13,4 % больше аналогичного показателя 2018 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области за ноябрь 2019 года выработали 1234,5 млн кВт•ч электроэнергии, что на 12,2 % больше объема выработки ТЭС за ноябрь 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС составила 145,1 млн кВт•ч, увеличившись на 24,7 %, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что за одиннадцать месяцев 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области составило 14709,8 млн кВт•ч, что на 0,5 % меньше объема потребления в январе – ноябре 2018 года.

— С начала 2019 года выработка электростанций Новосибирской энергосистемы составила 11692,3 млн кВт•ч, что на 0,9 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года. В частности, ТЭС энергосистемы Новосибирской области за одиннадцать месяцев 2019 года выработали 9751,1 млн кВт•ч электроэнергии, что на 1,9 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС уменьшилась на 3,7 % и составила 1941,1 млн кВт•ч, — говорится в сообщении пресс-службы.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за ноябрь 2019 года составил 216,7 млн кВт•ч. Всего с начала года суммарный переток электроэнергии в Новосибирскую энергосистему составил 3017,5 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в ноябре 2019 года обусловлено более низкой температурой воздуха (среднемесячная температура в ноябре 2019 года на 2 °С ниже, чем в ноябре прошлого года). Увеличение выработки Новосибирской ГЭС в ноябре 2019 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с ноябрем 2018 года.

Фото: Ростислав Нетисов