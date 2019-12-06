Банки могут выставить на продажу 567 квартир в Новосибирской области

Накопленный банками объем просроченных ипотечных кредитов представляет собой объем не менее чем 24 000 квартиры на вторичном рынке жилья или 1,38 млн квадратных метров. К такому выводу пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.

Регионами-лидерами по количеству залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва, Тюменская область и Красноярский край. Новосибирская область в этом рейтинге занимает 12 место. По данным ЦБ, объем просроченной ипотечной задолженности по итогам 10 месяцев 2019 года в регионе составляет 1,654 млрд рублей. При этом, по 567 залоговым квартирам, приобретенных в ипотеку, платежи перестали поступать.

— Это оценочный минимум без поправочных коэффициентов. Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. Именно эту категорию ипотечных долгов мы трансформируем в потенциальные для продажи квартиры — при возникновении проблем с обслуживанием долга продажа залога – инструмент выгодный и для кредитора, и для заемщика, — прокомментировал Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Количество квартир, ипотека на покупку которых перестала обслуживаться, растет.

— В каждом правиле свои исключения, есть заемщики, не внесшие ни одного платежа, есть те, кто перестает платить на последних сроках, но в целом сегодня банки получили проблемы по ипотечным кредитам, выданным в послекризисные 2016-2017 годы, — отметил эксперт.

В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир в регионах не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов. Так, за 10 месяцев текущего года просроченная ипотечная задолженность на балансах банков сократилась на 847 млн рублей, что оценочно равно 289 квартирам.

— Мы не принимали во внимание, что при оформлении ипотеки обязателен первоначальный взнос. Также в наш расчет не вошли ипотечные квартиры, закладные по которым банки уже продали коллекторским агентствам. Можно смело предположить, что для объективной оценки жилой недвижимости, на ценообразование которой с каждым месяцем все сильнее начинают влиять выставляемые на продажу со скидкой 10-30% бывшие ипотечные квартиры, наши минимальные оценочные показатели нужно умножать в полтора раза, — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По словам эксперта, процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.

По данным ЦБ РФ, объем просроченной ипотечной задолженности по итогам 10 месяцев 2019 года достиг 72,3 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan