Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банки могут выставить на продажу 567 квартир в Новосибирской области

Это залоговые квартиры, ипотека на покупку которых перестала обслуживаться.
  • 06/12/2019, 14:08
Банки могут выставить на продажу 567 квартир в Новосибирской области

Накопленный банками объем просроченных ипотечных кредитов представляет собой объем не менее чем 24 000 квартиры на вторичном рынке жилья или 1,38 млн квадратных метров. К такому выводу пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.

Регионами-лидерами по количеству залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва, Тюменская область и Красноярский край. Новосибирская область в этом рейтинге занимает 12 место. По данным ЦБ, объем просроченной ипотечной задолженности по итогам 10 месяцев 2019 года в регионе составляет 1,654 млрд рублей. При этом, по 567 залоговым квартирам, приобретенных в ипотеку, платежи перестали поступать.

— Это оценочный минимум без поправочных коэффициентов. Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. Именно эту категорию ипотечных долгов мы трансформируем в потенциальные для продажи квартиры — при возникновении проблем с обслуживанием долга продажа залога – инструмент выгодный и для кредитора, и для заемщика, — прокомментировал Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Количество квартир, ипотека на покупку которых перестала обслуживаться, растет.

— В каждом правиле свои исключения, есть заемщики, не внесшие ни одного платежа, есть те, кто перестает платить на последних сроках, но в целом сегодня банки получили проблемы по ипотечным кредитам, выданным в послекризисные 2016-2017 годы, — отметил эксперт.

В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир в регионах не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов. Так, за 10 месяцев текущего года просроченная ипотечная задолженность на балансах банков сократилась на 847 млн рублей, что оценочно равно 289 квартирам.

— Мы не принимали во внимание, что при оформлении ипотеки обязателен первоначальный взнос. Также в наш расчет не вошли ипотечные квартиры, закладные по которым банки уже продали коллекторским агентствам. Можно смело предположить, что для объективной оценки жилой недвижимости, на ценообразование которой с каждым месяцем все сильнее начинают влиять выставляемые на продажу со скидкой 10-30% бывшие ипотечные квартиры, наши минимальные оценочные показатели нужно умножать в полтора раза, — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По словам эксперта, процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.

По данным ЦБ РФ, объем просроченной ипотечной задолженности по итогам 10 месяцев 2019 года достиг 72,3 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

Популярное с сайта

В Новосибирске инвесторам предлагают земельные участки

В Новосибирске инвесторам предлагают земельные участки

06/12/2019, 12:18
Часть из них — в рамках комплексного и устойчивого развития территорий.

КАРО откроет в Новосибирске кинотеатр нового поколения

06/12/2019, 11:40
Мультиплекс будет вмещать 9 кинозалов.

Семимесячной Фариде требуется операция на сердце

06/12/2019, 11:23
Не хватает — 645 868 рублей.

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

В страховом мошенничестве меняются приоритеты

06/12/2019, 16:47

Аукцион по содержанию трамвайных путей объявлен в Новосибирске

06/12/2019, 12:50

В Новосибирской области в ноябре увеличилось потребление электроэнергии

06/12/2019, 12:35

«Единая Россия» разворачивается к регионам и народу

06/12/2019, 12:26

Депутатам Новосибирского района представили будущего главу

06/12/2019, 12:22

В Новосибирске инвесторам предлагают земельные участки

06/12/2019, 12:18

КАРО откроет в Новосибирске кинотеатр нового поколения

06/12/2019, 11:40

Семимесячной Фариде требуется операция на сердце

06/12/2019, 11:23

На территории Новосибирской области выявлено более 20 тонн зараженного винограда

06/12/2019, 10:52

«Союз-Инвест» получит землю под строительство ЖК «Новый горизонт» в рамках МИП

06/12/2019, 10:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска