Дело об организации и вовлечении в проституцию направлено в суд Новосибирска

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестнадцати местных жителей. Они обвиняются в вовлечение в занятие проституцией и организации занятия проституцией. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— В период с ноября 2016 г. по июль 2022 г., объединившись в организованную группу, обвиняемые организовали занятие проституцией другими лицами на территорни города и области, а также вовлекли в занятие проституцией не менее пяти лиц, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель группы занимался организацией, а остальные члены группы выполняли функции водителей н администраторов.

Дело направлено в суд.

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