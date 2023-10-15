Авиационные службы согласовали возведение небоскреба в Новосибирске. 180-метровая высотка в Октябрьском районе мегаполиса не помешает осуществлению авиаперелетов. Об этом журналисту Infopro54 рассказала архитектор Дарья Кисельникова.

— Проект уже получил одобрение со стороны авиации – с авиационными службами города согласовано размещение объекта такой высотности в этом месте, — рассказала она.

Напомним, на этой неделе президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска единогласно одобрил концепцию первого в городе небоскреба. Высотный комплекс будет построен за ЖК Chicago (распложенный вдоль улицы Московская), между улицами Ленинградской и Толстого. Комплекс будет состоять из двух башен. Первая — высотой 180 метров (54 этажа), вторая — 125 метров.

Архитектурная концепция проекта разрабатывалась под руководством Валерия Филиппова «Студии «КиФ», генпроектировщик — «Архитектурно Проектировочная Мастерская Фефелова В.В.» (АПМ Фефелова В.В). возводить комплекс будут два застройщика — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Они же реализуют совместно проект ЖК «Чикаго».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появится первый небоскреб.