Рекламодателям

Полина Гагарина собрала полный зал «Локомотив Арены» в Новосибирске

  • 15/10/2023, 09:51
Автор:
Полина Гагарина собрала полную «Локомотив Арену» в Новосибирске
Концерт начался с задержкой в 15 минут.

В Новосибирске 14 октября «Локомотив Арена» собрала полный зал на концерт певицы Полины Гагариной. Как сообщают зрители, все билеты были раскуплены. Несмотря количество зрителей, никакой давки не было, говорится на официальном сайте арены. Напомним, главный зал арены рассчитан на 5 тысяч мест: 4,5 тысячи стационарных мест, плюс откатные трибуны, которые вмещают ещё 500 мест.

Концерт начался с задержкой в 15 минут. Певица открыла выступление с песни «Навсегда». Она также заявила со сцены, что Новосибирск стал для неё особенным городом, так как многие члены её команды родом отсюда.

Напомним, что известный артист Дима Билан был вынужден отменить несколько своих концертов из-за затянувшейся болезни. Билан до 30 октября планирует остаться в Москве, чтобы восстановить здоровье. Он пообещал сибирякам, что не будет отменять концерты в Новосибирске, Омске и Томске.

Ранее редакция сообщала о том, что Григория Лепса заметили в караоке-баре Новосибирска.

Фото Pixabay.com, автор StockSnap

3 431

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Полина Гагарина Локомотив-Арена Концерт


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15
Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52

Анатолий Локоть принял участие в субботнике

Горожане напоминают в соцсетях, что важно не только убрать листья, но и вовремя их вывезти на свалку.
Читать далее >>

По погоде на Покров новосибирцы оценивают грядущую зиму

По народным приметам, грядущая зима в регионе обещает быть мягкой и малоснежной.
Читать далее >>

Облигации компании экс-силовика из Новосибирска раскупили за день

Всего в ходе размещения было совершено более 1000 сделок.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска опроверг информацию о строительстве высоток на территории ЦУМа

Он ничего не знает о планах собственников по изменению назначения участка.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска рассказал, будет ли повышена цена проезда в общественном транспорте

Последнее повышение стоимости проезда было в декабре 2022 года.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ в Первомайском сквере

В муниципалитете надеются, что подрядчик выполнит обязательства по контракту.
Читать далее >>

В Новосибирске снизились цены на бензин — Росстат

Средняя цена бензина, по официальным данным, составила 52,2 рубля.
Читать далее >>

Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец

Такое решение приняло реготделение партии «Единая Россия».
Читать далее >>

Застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске

На сайте мэрии размещены первые шесть приказов.
Читать далее >>

Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией

При этом, жалоба в УФАС на организатора торгов от ООО УК «Биосервис», была признана частично обоснованной.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полина Гагарина собрала полный зал «Локомотив Арены» в Новосибирске
15/10/23 9:51
Общество
Вышел новый тизер игры «Смута» от новосибирских разработчиков
15/10/23 9:44
Технологии
Дожди ожидаются в воскресенье в Новосибирске
14/10/23 15:03
Общество
Анатолий Локоть принял участие в субботнике
14/10/23 13:46
Город Общество
В теплые павильоны переезжают животные Новосибирского зоопарка
14/10/23 13:43
Общество
По погоде на Покров новосибирцы оценивают грядущую зиму
14/10/23 12:52
Общество
В Тогучинском районе произошло тройное ДТП
14/10/23 12:30
Происшествия
Квадрат на вторичке в Новосибирске на 20 тыс рублей дешевле, чем в новостройках
14/10/23 11:52
Бизнес Недвижимость
Таиландский инвестор рассказал, что планирует построить в Шерегеше
14/10/23 10:05
Бизнес Туризм
Спрос и предложение строительных услуг выросли на треть в Новосибирске
14/10/23 8:47
Бизнес Недвижимость
В пятницу 13-го автобус-призрак сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске
13/10/23 18:39
Происшествия
Синоптики рассказали, какая погода придет в Новосибирск в выходные 14 и 15 октября
13/10/23 18:08
Общество
Достать звезду: в Новосибирске появится первый небоскреб
13/10/23 18:03
Недвижимость
Прокуратура проводит проверку после клипа жителей Новосибирска в противогазах
13/10/23 17:45
Общество
«Василина ― в честь отца»: сибиряк в четвертый раз сходил в роддом за дочкой
13/10/23 17:32
Общество
Свинья в бронежилете выжила после 6 выстрелов из СВД в Новосибирске
13/10/23 17:16
Инновации
Набор для борща подешевел в Новосибирске на 30%
13/10/23 16:20
Общество
Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Общество
Эскортницы из Новосибирска покорили Дубай
13/10/23 15:52
Общество
Повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше
13/10/23 15:51
ПроБизнес
Популярное
Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на использование животных в цирках
13/10/23 12:25
Три способа накопить на первоначальный взнос по ипотеке
13/10/23 10:46
В 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды
12/10/23 11:06
Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей
11/10/23 16:27
Эксперты назвали марки машин, которыми чаще всего управляют пьяные водители
11/10/23 11:14
О причинах появления судорог рассказал эксперт
11/10/23 9:57
Новости компаний
Почувствуй себя режиссёром: Kandinsky научился создавать анимационные видеоролики
13/10/23 17:30
Потребительская активность россиян выросла на 9%
13/10/23 14:38
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023
13/10/23 10:16
Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банков
12/10/23 14:59
«Трудные подростки»: Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала
12/10/23 12:23
Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования
12/10/23 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска