Полина Гагарина собрала полный зал «Локомотив Арены» в Новосибирске

В Новосибирске 14 октября «Локомотив Арена» собрала полный зал на концерт певицы Полины Гагариной. Как сообщают зрители, все билеты были раскуплены. Несмотря количество зрителей, никакой давки не было, говорится на официальном сайте арены. Напомним, главный зал арены рассчитан на 5 тысяч мест: 4,5 тысячи стационарных мест, плюс откатные трибуны, которые вмещают ещё 500 мест.

Концерт начался с задержкой в 15 минут. Певица открыла выступление с песни «Навсегда». Она также заявила со сцены, что Новосибирск стал для неё особенным городом, так как многие члены её команды родом отсюда.

Напомним, что известный артист Дима Билан был вынужден отменить несколько своих концертов из-за затянувшейся болезни. Билан до 30 октября планирует остаться в Москве, чтобы восстановить здоровье. Он пообещал сибирякам, что не будет отменять концерты в Новосибирске, Омске и Томске.

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