Авиакомпания «Аэрофлот» оштрафована за нарушение прав пассажиров в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура внесла представление гендиректору «Аэрофлота» Сергею Александровскому и возбудила административное дело.

Сам инцидент произошел еще 23 октября. Тогда в новосибирский аэропорт экстренно был посажен рейс Пхукет — Красноярск. Посадка произошла из-за непогоды. Пассажиры прождали своего вылета более 9 часов, некоторым не была предоставлена гостиница.

― Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», ― прокомментировали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что ретро-рейс в стиле 70-х выполнит «Аэрофлот» из Москвы в Новосибирск.