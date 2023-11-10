Мэрия Новосибирска проиграла суд по комплексному развитию территории у «Локомотив-Арены»

Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска оставил в силе решение арбитражного суда Новосибирской области, а жалобу департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска о признании незаконными решения УФАС без удовлетворения, говорится на сайте ведомства. Речь идет об отмене результатов конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах недалеко от «Локомотив Арены».

Напомним, аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая. Всего в мэрию Новосибирска поступили четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново. В мэрии считали, что выводы УФАС не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ и направлены на необоснованное ограничение конкуренции. 30 августа 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области поддержал выводы УФАС, о том, что ни одна из поданных участниками аукциона заявок, не соответствует Градостроительному кодексу и конкурсной документации. По данным ведомства, заявки ООО «СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт» и ООО «Строительная компания «Мета» не соответствовали требованиям в части предоставления выписок о членстве в СРО, а заявка ООО «СЗ «Акация на Ватутина» — в части предоставления формы «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

— В связи с чем, результат проведения торгов, не может являться допустимым и не соответствует принципам добросовестной конкуренции, когда в ходе соперничества хозяйствующих субъектов будет выработано предложение, наиболее удовлетворяющее потребности организатора (заказчика) торгов, — говорилось в решении арбитражного суда.

2 октября мэрия Новосибирска подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска.

Сейчас мэрии придется проводить повторный аукцион по комплексному развитию территории около «Локомотив Арены».

Ранее редакция сообщала, что срок комплексного развития территории Академгородка в Новосибирске будет увеличен до 2030 года.