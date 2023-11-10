«Это не место склок и раздоров»: новый директор федерации футбола рассказал о своих планах в Новосибирске

Артем Роговский прокомментировал свое назначение в областную федерацию футбола Новосибирска.

Бывший чиновник, отдавший муниципальной службе почти 8 лет своей трудовой биографии, приступил к работе в качестве исполнительного директора федерации. Такое решение было принято большинством голосов президиума.

― Задолго до этого был разговор с президентом федерации Эдуардом Тараном, который предложил мне заняться областным футболом на постоянной основе. Именно поэтому я принял решение оставить муниципальную службу. Сейчас задачи перед нами серьезные и масштабные. Это развитие и популяризация футбола в регионе. Планирую в каждом районе лично побывать, оценить ситуацию, посмотреть перспективных ребят и девчат, ― рассказал Артем Роговский.

Новый директор планирует выносить проблемы на уровни глав районов. Решать вопросы с тренерским составом и материально-технической базой.

― Могу всех заверить, что футбол при мне будет не местом склок и раздоров, как было в последнее время, а игра будет объединять всех ее любителей и тех, кто хочет работать во благо. В футбол должны играть в каждом детском саду, школе, дворе, в каждом среднем специальном учреждении и вузе. Для этого должны быть созданы все условия. Нужно повышать уровень проведения спортивных мероприятий, чтобы они были интересными, с хорошими призами, ― считает руководитель.

Роговский также пообещал, что примет в федерацию футбола всех желающих.

― Приоткрою завесу тайны. Я уже сделал предложение стать членом президиума моему кумиру детства, легендарному новосибирскому футболисту Муртазу Начкебия. Его приход сделает нашу организацию сильнее и компетентнее, ― признался Роговский.

Он также отметил, что считает себя хорошим лоббистом и готов зайти в интересах футбола в любой кабинет. Проблемы есть и их необходимо решать.

― Возьмите стадион «Чкаловец». С начала 90-х годов он в недостроенном состоянии, два долгостроя на территории и перспективы туманные. На стадионе «Электрон» 16 лет не меняли искусственное поле. На стадионе «Локомотив» уже 18 лет нет хорошего поля, а есть что-то напоминающее огород. На «Фламинго» в недостроенном состоянии трибуна. Список можно продолжить. Все эти вопросы необходимо выносить на обсуждение, разрабатывать алгоритм решения, ― резюмировал директор федерации.

Редакция желает новому руководителю сил и успехов в этой спортивной сфере деятельности. Новосибирский футбол имеет все шансы стать лучше и пополнить свои ряды молодыми талантами.