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Тарифы на проезд в четырех городах области будут устанавливать муниципалитеты

  • 23/03/2022, 18:07
Автор:
новости Новосибирска
Область передает полномочия по тарифообразованию на уровень городских округов.

— В рамках 220-ФЗ предлагаем на региональном уровне передать полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок органам местного самоуправления городских округов Новосибирска, Бердска, Искитима и города Обь, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента глава департамента по тарифам области Гарей Асмодьяров.

При этом он подчеркнул, что для нивелирования возможных рисков департамент будет оказывать консультативную и методологическую поддержку органам МСУ. В проекте закона прописано, что эти государственные полномочия муниципалитет может исполнять за счет субвенций из областного бюджета, а также использовать собственные финансовые средства и материальные ресурсы.

Представители Минстроя области сообщили, что уже обсуждали этот вопрос на совещании с муниципальными органами власти, и все вопросы, которые возникали на местах, были прокомментированы.

Впрочем, судя по комментарию заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова, в муниципалитете города существует некоторая растерянность в связи с передачей тарифных полномочий.

— Для меня это было новостью. Сейчас мы прорабатываем возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу, — говорит Клемешов. — Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий.

Комментируя законопроект, который депутаты планируют принять в первом чтении на мартовской сессии, председатель транспортного комитета Майис Мамедов пояснил, что передача полномочий фактически означает, что в Новосибирске может быть один тариф на проезд, в Искитиме другой, в Бердске третий, а в городе Обь четвертый.

— Раньше такое решение за городские округа принимала область, сейчас они будут это делать самостоятельно, закладывать эти цифры в бюджет. При этом тарифы будут определяться по формулам, прописанным в законе, а не «браться с потолка». Их нужно будет обсуждать с местным населением, с перевозчиками. Главам районов и городов нужно отвечать за свои поступки, — заявил Мамедов.

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Жители Искитима могут остаться без муниципального перевозчика

Депутат Сергей Титков напомнил коллегам про ситуацию в Искитиме, где «в сфере пассажирских перевозок смешали все, что можно». В прошлом году администрация города обратилась в правительство региона с предупреждением об угрозе срыва транспортного обслуживания населения. В конце прошлого года Арбитражный суд Новосибирской области признал МУП «Центр пассажирский и автотранспортных перевозок» города Искитима несостоятельным по иску налоговой: процедура банкротства — наблюдение. Сейчас суд рассматривает иски от других кредиторов о включении их в реестр требований.

По мнению зампредседателя регионального парламента, директора МУП «ПАТП-5» Валерия Ильенко, при реализации законопроекта, вынесенного на рассмотрение Заксобрания, возникает много вопросов. Ключевой связан с тем, что с 1 июля 2022 года, согласно постановлению правительства РФ, в работе с перевозчиками муниципалитеты должны приступить к переходу на брутто-контракты.

— У ряда перевозчиков истекают ранее заключенные контракты, которые нужно перезаключать на новых условиях. Для этого заказчики — муниципалитеты или муниципальные округа — должны определиться с маршрутной сетью, оптимизировать дублирующий друг друга транспорт, чтобы перевозчик на маршруте мог выполнять техзадание по графику движения и выручке, при этом все собранные деньги на маршруте будут поступать в казну. Согласно брутто-контрактам заказчик будет обязан выплачивать перевозчику 100% доходов, прописанных в соглашении, при условии выполнения контракта, — напомнил в разговоре с корреспондентом Infopro54 Ильенко.

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Он пояснил, что в Новосибирске уже работают такие маршруты, и брутто-контракты подтверждают эффективность: жалобы пассажиров прекратились, график движения соблюдается. Но практика показала, что пока перевозчик собирает на маршруте в среднем около 50% выручки, то есть еще 50% от прописанного в соглашении дохода ему должен выплачивать муниципалитет. Это будет зависеть от эффективности работы перевозчика.

— Если говорить о Новосибирске, то для того, чтобы перевозчики нормально работали по брутто-контрактам, в бюджет города сейчас необходимо заложить на выплаты около 10 млрд рублей в год. Понятно, что у муниципалитета таких средств нет, но исходя из этих расчетов придется определять тарифы на проезд в общественном транспорте. Согласно новому законопроекту город (А также Искитим, Бердск и Обь. — Ред.) будет делать это самостоятельно, — комментирует Ильенко. — Сегодня, когда тариф принимает регулятор на областном уровне, муниципалитеты могут его критиковать, говорить, что он низкий для перевозчиков или высокий для населения. А сейчас им придется самим находить баланс между интересами бюджета, перевозчиков и жителей. Эта дилемма уходит на муниципальный уровень. Как специалист могу сказать, что нынешний тариф, который регулятор рассчитывает по формуле, ниже себестоимости проезда.

При этом собеседник редакции признал, что для выполнения обязательств муниципалитетов перед перевозчиками, скорее всего, придется задействовать ресурсы вышестоящих бюджетов. Напомним, на 2022 год бюджет Новосибирска по доходам запланирован уровне 60,7 млрд рублей.  Мэрия Новосибирска уже неоднократно сообщала о том, что муниципальный перевозчик постепенно заменяет на маршрутах частников.

Майис Мамедов согласился, что вопросов к законопроекту пока довольно много. Как при этом будет проходить тарификация при поездках между городами?

— Пока во втором чтении закон планируется рассмотреть в апреле. Но не исключено, что сроки будут сдвинуты. Кроме того, не исключено, что в список муниципальных образований, которым переданы полномочия, будет включен Новосибирский район, где сегодня проживают около 120 тысяч человек. Возможно, еще какие-то крупные районы, — поясняет депутат. — Нужно посмотреть, как будет работать закон, проанализировать опыт его реализации в других регионах. Думаю, что в любом случае через год мы снова вернемся к этому вопросу.

В начале февраля на совместном совещании представителей власти и перевозчиков, организованном региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» обсуждалась ситуация с тарифами на перевозки на регулярных муниципальных маршрутах. И в очередной раз участники отрасли обратили внимание на существующий парадокс. Представители Минтранса и департамента по тарифам заявляли о том, что формируют тариф на основании данных, которые им передают перевозчики о билетной выручке, затратах на зарплату сотрудникам, ГСМ, запчасти и т. д. Единицы из участников рынка раскрывают эту информацию. А перевозчики говорили, что не могут при таких тарифах повышать зарплаты, а динамика роста цен на ГСМ и запчасти съедает всю экономическую составляющую тарифа. По их мнению, индексы Минэкономразвития РФ, на основании которых департамент рассчитывает тарифы, не соответствует реалиям. В нынешней экономической ситуации это противоречие может еще больше обостриться.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Обь Новосибирская область Новосибирск Искитим Бердск

Теги : транспорт Тарифы на проезд власть


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