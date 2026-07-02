На заводе под Новосибирском открыли центр по ремонту авиатехники

На АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ) запущен сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (СЦТО и РАТ). На площадке создана производственно-ремонтная база, а также постоянно пополняющийся склад новых и отремонтированных агрегатов и компонентов.

Как пояснили в пресс-службе компании, ключевая задача центра: оперативное обеспечение самолетов необходимыми агрегатами и комплектующими изделиями для поддержания их летной годности. Он может работать со всеми типами воздушных судов, которые эксплуатируются на территории РФ (Boeing, Airbus, Embraer, Turbolet L-410 и пр.).

На БЭМЗе подчеркивают, что намерены постоянно расширять номенклатуру выпускаемой продукции за счет разработки и освоения новых изделий.

Напомним, группа S7 приобрела «Бердский электромеханический завод» весной 2023 года. В сентябре гендиректор предприятия Василий Юрченко сообщил, что завод проведет модернизацию за 550 млн рублей и создаст экспериментальный участок для ремонта и обслуживания самолетов авиакомпании S7.

В ноябре 2025 года губернатор Андрей Травников заявил, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей, ремонтных единиц для обслуживания авиапарка не только авиакомпании S7. В структуре авиакомпании действует предприятие «C 7 ИНЖИНИРИНГ», которое занимается обслуживанием воздушных судов и компонентов западного производства.

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов.

БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 анонсировала строительство завода по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов под Бердском.