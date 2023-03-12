Новосибирскому медколледжу разрешили целевой набор

Постановлением областного правительства приняты изменения в полномочия регионального Минздрава, разрешающие подготовку специалистов в рамках целевого набора в медицинском колледже.

— До этого был только целевой набор в медуниверситет. С этого года мы имеем полное право принимать студентов по целевому набору в медицинский колледж, — сообщает министр здравоохранения Константин Хальзов. — Вся работа Алексея Николаевича (Пилипенко, директор колледжа) будет теперь с главами районов, руководителями образовательных и медицинских организаций.

По линии колледжа, по словам его директора, уже подготовлены необходимые документы. Данный набор, как рассказывает Алексей Пилипенко, затронет 75% учащихся по специальностям «лечебное дело» и «сестринское дело». Ранее колледж «пристраивал» выпускников в рамках совместной с медуниверситетом программы.

— Совместно с медицинским университетом участвуем второй год в программе «Медицинские кадры — в село», — рассказывает Пилипенко. — Сейчас ребята поехали работать в рамках производственной практики на станции «Скорой помощи», в ЦРБ и ФАПах, чтобы в последующем там остаться.

Принятые изменения в законодательстве, как считают в региональной власти, должны в большей степени привлечь специалистов от медицины среднего звена на работу в сельской местности.

— Многое зависит от глав районов, — комментирует председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению и занятости населения Игорь Гришунин. — Люди чаще возвращаются с тех мест, откуда приехали. Если политика будет выстраиваться, к примеру, с открытием медицинских классов в районах, то не будет проблем никаких. Тем более, мы строим жильё, ФАПы. Всё зависит от главы района, его участия в социальной сферы, и главврача на территории.

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