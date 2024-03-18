Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа в перелете 8 пассажирам рейсов «Новосибирск-Тюмень» и «Челябинск-Новосибирск». Причиной стало то, что перевозчик продал билетов больше, чем было свободных мест на борту авиалайнеров.

После жалоб пассажиров, которых S7 не пустили на рейсы, вмешалась транспортная прокуратура.

— Авиакомпания привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в Западно-Сибирском транспортном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за отказ в перелете двоим пассажирам оштрафовали авиакомпанию «Победа».