Два корейских кафе продаются в Новосибирске

В Новосибирске продаются два корейских кафе. Владелец просит за объекты недвижимости и готовый бизнес – 8,5 миллионов рублей.

Согласно описанию, у ресторанов также есть доставка. Также существует клиентская база и стратегия развития.

– Кафе не требуют дополнительных вложений, – говорится на сайте объявлений.

Уточняется, что два заведения были открыты по франшизе, в связи с этим новые владельцы смогут воспользоваться её возможностями.

Исходя из фотографий, речь идет о Kannam Chiken. Данные кафе расположены на улицах Пролетарской и Мясниковой.

Ранее редакция сообщала о том, что коттедж с шестью спальнями за 26,5 млн рублей продается в Новосибирске.