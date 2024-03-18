Два корейских кафе продаются в Новосибирске

В Новосибирске продаются два корейских кафе. Владелец просит за объекты недвижимости и готовый бизнес – 8,5 миллионов рублей.
Согласно описанию, у ресторанов также есть доставка. Также существует клиентская база и стратегия развития.
– Кафе не требуют дополнительных вложений, – говорится на сайте объявлений.
Уточняется, что два заведения были открыты по франшизе, в связи с этим новые владельцы смогут воспользоваться её возможностями.
Исходя из фотографий, речь идет о Kannam Chiken. Данные кафе расположены на улицах Пролетарской и Мясниковой.
Ранее редакция сообщала о том, что коттедж с шестью спальнями за 26,5 млн рублей продается в Новосибирске.
Фото с сайта Авито.
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