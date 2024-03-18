«Это мой последний день на Титанике»: директора ДК под Новосибирском хоронили под песню Лолиты

В одном из районов области простились с директором культурно-досугового центра Татьяной Воробьевой*. Сибирячка скончалась на 48-м году жизни. Местные жители глубоко переживают эту утрату. Татьяна за несколько лет своей работы в ДК вывела местную культуру на высокий уровень. Жители поселка с удовольствием посещали праздничные мероприятия в клубе, участвовали в самодеятельности, играли в КВН.

― Она была очень неординарным и разносторонним человеком. Ей поддавалось любое дело. Она раньше работала в МВД, там тоже поднимала художественную самодеятельность на высокий уровень. Но больше всего ей нравилось взаимодействовать с детьми и молодежью, они всегда крутились вокруг нее, ― рассказывают местные жители.

Прощание с Татьяной происходило в стенах центра, которому она последние несколько лет отдавала всю душу. На церемонии, по воле родственников, играла ее любимая песня Лолиты «На Титанике». Скорбящие по-разному отнеслись к такому креативу на похоронах. Многие были слегка обескуражены, но большинство поддержало эту идею. Знакомые и близкие уверены, что эта песня идеально отражает принципы жизни умершей.

Татьяна покинула этот мир очень внезапно. Подруги считают, что роковую роль в этом сыграло желание женщины похудеть.

― У нее было заболевание, которое предполагало постоянное принятие назначенной терапии. Но Таня заметила, что стала поправляться, перестала на какое-то время пить таблетки. Практически сразу на фоне падения иммунитета прицепился менингит. Сначала ее парализовало, семья делала все возможное, чтобы восстановить ее. Потом была операция. В итоге спасти не смогли, ― рассказали Infopro54 близкие директора КДЦ.

Девятилетнему сыну сибирячки до сих пор не сообщили о том, что мамы больше нет. Бабушка и отец попросили педагогов местной школы пока не говорить о трагедии в их семье. Ребенок был очень привязан к маме, поэтому его будут постепенно готовить к печальному известию.

*Имя героини изменено.