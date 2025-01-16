Новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров

Самолет авиакомпании «Сибирь», работающей под брендом S7, осуществлял рейс из Братска в Москву в августе прошлого года. В салоне самолета находились 150 пассажиров, перелет занял более пяти часов, но пассажиры не были обеспечены горячим питанием. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— По инициативе транспортной прокуратуры перевозчик привлечен к административной ответственности за оказание населению услуг с нарушением. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года пассажиры компании пожаловались на качество питания в прокуратуру. В ответ на обращение сотрудники ведомства организовали надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 оштрафовали за отказ в гостинице пассажирам задержанного рейса из Новосибирска.