В Новосибирске сформировался дефицит качественных торговых объектов

Отличительной особенностью рынка торговой недвижимости Новосибирска является недостаток объектов. Несмотря на наличие крупных ТЦ, местный рынок далек от перенасыщения пояснила в ответ на запрос Infopro54 региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгения Хакбердиева.

— Новосибирск уступает Москве по обеспеченности качественными площадями, что создает потенциал для дальнейшего развития рынка торговой недвижимости. По итогам 2024 года уровень обеспеченности торговыми площадями в Новосибирске незначительно увеличился (+0,1%) из-за миграции и естественной убыли населения при отсутствии новых открытий, — комментирует Евгения Хакбердиева.

В тоже время эксперт отмечает, что в Новосибирске ведется активная жилая застройка, в рамках которой планируется ввод большого объема коммерческих площадей на первых этажах жилых зданий. Это расширит предложение объектов для продуктовых операторов, заведений общественного питания, сферы услуг и других проектов, ориентированных на удовлетворение первичных потребностей жителей новых микрорайонов.

— В 2025 в крупных региональных городах России будет запущено всего 13 новых торговых центров общей площадью 254 тыс. кв. м. Новосибирск входит в число локаций, где в 2025 году ожидается открытие нескольких новых торговых объектов, — пояснила эксперт.

В частности, в Новосибирске аналитик отметила открытие «Ретейл парк Первомайский» арендопригодной площадью 4800 кв. м, который расположится на Бердском шоссе. Сейчас ТЦ находится на стадии ввода в эксплуатацию и поиска арендаторов. Судя по информации, размещенной на одной из онлайн-платформ по аренде\продаже недвижимости, ТЦ состоит из четырех объектов площадью около 1500 кв метров каждый. Ставка аренды в декабре 2024 года составляла 1400 рублей за квадрат, сейчас — 1300. «Новосибирские новости» в январе 2025 года сообщали о цене в 950 рублей за квадрат.

В тоже время Евгения Хакбердиева напомнила, что в регионе наблюдается перепрофилирование крупных торговых объектов. Например, ТРК «Нордмолл» будет перепрофилирован в технопарк, что говорит о необходимости адаптации крупных площадей к новым реалиям рынка.

Еще один тренд, актуальный для Новосибирска — развитие малоформатных ТЦ.

— На месте советского универсама на улице Комсомольская ведется строительство нового торгового центра, которое планируется завершить в октябре этого года. Это также адаптация к меняющимся запросам потребителей и экономическим условиям, — подчеркивает Евгения Хакбердиева.

К качественным объектам сегмента торговой недвижимости Новосибирска, эксперт отнесла ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТРЦ «Аура», «МЕГА Новосибирск» и т. д. Она отметила, что в этих ТЦ присутствуют ведущие локальные и федеральные бренды.

Напомним, в 2024 году торговая недвижимость в Новосибирске подорожала до 27%. Наиболее значительно цены выросли по крупным объектам площадью от 600 тысяч кв метров. В январе 2025 года средняя цена продажи торговой недвижимости, по данным ООО «Сибирская юридическая компания», составляла 136,5 тысяч рублей, +7% к декабрю 2024 года. Стоимость аренды составляла 1092 рубля за квадрат (+3%).

Ранее редакция сообщала о том, что находилось на месте самых раскрученных ТЦ Новосибирска.