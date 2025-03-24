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Генеральную схему развития новосибирского метро изменят за 205 млн рублей

  • 24/03/2025, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
Генеральную схему развития Новосибирского метро изменят за 205 млн рублей
Итоги конкурса подведут в середине апреля

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по корректировке генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена, включая участок продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское». Отмечается, что это необходимо для последующей разработки проектной документации на строительство перспективных линий.

— Мы провели технико-экономические расчеты, подготовили задние для корректировки схемы метро. Она будет сопряжена с генеральной схемой развития Новосибирска, при проектировании и строительстве новых станций, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве.

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений (МКУ «УЗТиИС»).

Подрядчику предстоит подготовить предложения по схеме развития метрополитена, обосновать стоимость капитальных вложений, а также определить потребности и приоритетные направления для дальнейшего строительства метрополитена.

При рассмотрении первоочередных направлений развития Новосибирского метрополитена победителю аукциона необходимо учесть принятую этапность: продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» и строительство электродепо «Волочаевское» (период с 2025 по 2030 год); развитие Ленинской линии метрополитена (период с 2030 по 2055 годы).

Работы должны быть выполнены за 214 календарных дней. Начальная цена контракта — 205,3 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Новосибирской области (90%) и бюджета города (10%). Итоги тендера подведут в середине апреля.

Напомним, в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро победила компания из Белоруссии. Специалисты ОАО «Минскметропроект» разработают проектно-сметную документацию на сумму 104 миллиона рублей. Согласно условиям договора на работы выделено 300 дней. Вторым участником тендера было АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

В декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что руководители предприятия «Минскметропроект» предложили свои услуги по проектированию новых линий метро в Новосибирске. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурге. Интерес к проектированию и строительству метро в Новосибирске также проявляли китайские компании.

Ранее редакция сообщала, что завод «Метровагонмаш» возвращается к производству вагонов метро для Новосибирска. В настоящее время активно ведется работа над конструкторской документацией, а уже летом стартует сборка новых составов. Производитель обещает, что вместимость каждого состава будет до 1500 пассажиров.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство метро Дзержинская линия метро


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