Три именных БЕЛАЗа запущены в работу на «Разрезе Колыванском»

Церемония, приуроченная к Дню Шахтера, прошла на «Разрезе Колыванском» в Новосибирской области. В торжественной обстановке были введены в эксплуатацию самосвалы имени династии Шварц (суммарный трудовой стаж семьи на разрезе — 20 лет), Комличенко (стаж — 30 лет) и Урванцевых (60 лет).

— БЕЛАЗ — это сила и мощь, это настоящие «карьерные» корабли. А корабли должны иметь имена, имена лучших людей. Сегодняшнее мероприятие знаковое. Мы не только отмечаем День шахтера, но и даем новой надежной и высокопроизводительной технике имена героев производства. Это знак признания и большого уважения к горнякам, которые своим многолетним трудом внесли значимый вклад в развитие компании, в развитие угольной отрасли, — сказал директор АО «Разрез Колыванский» Александр Данильченко.

Мероприятие проведено в рамках проекта «Великие имена технике БЕЛАЗ», идея которого — в присвоении вводимым в эксплуатацию карьерным самосвалам имен выдающихся людей или знаменательных дат. Компания ЭЛСИ впервые приняла участие в этом проекте, организованном ОАО «БЕЛАЗ» и АО «ТД «БЕЛАЗ».