Предпринимателей наказали за вонючий воздух на улице Петухова в Новосибирске

Установлены причины появления неприятного запаха в жилой зоне на ул. Петухова в Новосибирске. Виновным назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Неприятный запах со стороны производственной зоны «Винапа», где производили корма для животных, стал преследовать жителей улицы Петухова с января 2023 года. Активные жители не смирились с этим и начали писать обращения в Минприроды Новосибирской области.

После обращений министерство провело обследование и были установлены предположительные источники возникновения запаха. Затем информация была направлена в прокуратуру для принятия мер.

Прокуратура в свою очередь провела свои проверки в отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, выявив более 30 нарушений.

— В частности, нарушение обязательных требований при эксплуатации газоочистного оборудования, нарушение порядка проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников, искажение сведений об источниках загрязнения при постановке объектов негативного воздействия на государственный учет. Также выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, — говорится в сообщении Минприроды.

В результате возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей.

На данный момент юрлица уже приступили к устранению нарушений. Индивидуальный предприниматель принял решение о прекращении своей деятельности.

По словам председателя ТОС «Бронный» Валентины Киневой, дышать жителям было тяжело, теперь стало легче и безопаснее.

— Спасибо всем, кто помогал жителям в решении многолетней проблемы с опасным запахом в Кировке, — прокомментировала председатель ТОСА.

Ранее редакция сообщала о том, что пруды на Бронной получили официальный статус.