Avito переоформляет проекты в России в отдельный бизнес

Авито, крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире, выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса — Недвижимость, Услуги, Товары, Авто и Работу.

Сегодня в Авито работает свыше 4 000 человек, из которых более 600 были трудоустроены в этом году. В первый квартал команда разработки и продукта выросла на 240 сотрудников, клиентского сервиса — на 230 человек, аналитиков — на 35 специалистов. Количество активных объявлений сегодня на Авито — более 90 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.

Каждую секунду на Авито совершается порядка 9 сделок. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Компания работает в России 15 лет.