Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года

По версии сайта magasha.ru, у садоводов и огородников в апреле наступает не только период любования природой, но и время забот: на окнах растет рассада, в садовых центрах продаются саженцы, в теплицах уже пора собирать первые холодостойкие зеленные культуры.
Все работы в апреле 2022 года в саду и дома:
1–7, 13–15, 28–29 — покупка семян, саженцев и садового инвентаря;
5–15 — посев семян цветов;
1, 8–9, 13–15, 21–22 — посев семян овощей на рассаду;
13–14, 21–22, 25–26, 30 (до обеда) — посадка корнеплодов;
25–26 — высадка рассады овощей и цветов в теплицы и в открытый грунт;
5–7, 13–15 — посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников;
1, 10–11 — прививка деревьев;
5–6, 7 (до 19:00), 15–16, 25–26 — Полив в любой день, кроме указанных;
2–4, 13–14, 17–24, 30 — внесение жидких подкормок;
5–7 — внесение сухих удобрений;
1, 19–20, 28–29 — обрезка деревьев и кустарников;
1–9, 13–14, 17, 21–22, 28–29 — работа с почвой.
16–20, 23–24, 30
16, 23–24, 30 (вечер) — для посева семян и посадок многолетников и луковичных культур,
25–26 — для посадки деревьев и кустарников;
16–18 — для черенкования растений;
8–9, 25–26 — для обрезки деревьев и кустарников.
Фото: pexels.com
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