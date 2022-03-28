Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года

По версии сайта magasha.ru, у садоводов и огородников в апреле наступает не только период любования природой, но и время забот: на окнах растет рассада, в садовых центрах продаются саженцы, в теплицах уже пора собирать первые холодостойкие зеленные культуры.

Все работы в апреле 2022 года в саду и дома:

Санитарная и формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников (проводится до набухания почек)

Профилактическое опрыскивание деревьев фунгицидами по зеленому конусу

Постепенное снятие укрытий (клематисы, розы, виноград)

Снятие обвязки с малины и подвязка побегов к шпалере (до набухания почек)

Обрезка роз – санитарная и формирующая

Первые подкормки плодовых деревьев и кустарников, мелколуковичных растений, многолетников

Посадка саженцев семечковых, косточковых, декоративных и ягодных культур (до распускания почек)

Прививка плодовых деревьев

Посев редиса, салата на раннюю зелень в теплицу

Посев на рассаду огурцов, кабачков, цукини, патиссонов, базилика, сахарной кукурузы

Посадка огурцов в поликарбонатные парники

Уход за рассадой: подкормка, пикировка, прищипка

Посев в открытый грунт холодостойких однолетников в конце месяца (кларкии, фацелии, календулы, люпина, космеи, ибеиса, льна крупноцветкового, гипсофилы, резеды, портулака, душистого табака).

Благоприятные дни апреля по Лунному календарю дачника на 2022 год

1–7, 13–15, 28–29 — покупка семян, саженцев и садового инвентаря;

5–15 — посев семян цветов;

1, 8–9, 13–15, 21–22 — посев семян овощей на рассаду;

13–14, 21–22, 25–26, 30 (до обеда) — посадка корнеплодов;

25–26 — высадка рассады овощей и цветов в теплицы и в открытый грунт;

5–7, 13–15 — посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников;

1, 10–11 — прививка деревьев;

5–6, 7 (до 19:00), 15–16, 25–26 — Полив в любой день, кроме указанных;

2–4, 13–14, 17–24, 30 — внесение жидких подкормок;

5–7 — внесение сухих удобрений;

1, 19–20, 28–29 — обрезка деревьев и кустарников;

1–9, 13–14, 17, 21–22, 28–29 — работа с почвой.

Неблагоприятные дни апреля 2022

16–20, 23–24, 30

16, 23–24, 30 (вечер) — для посева семян и посадок многолетников и луковичных культур,

25–26 — для посадки деревьев и кустарников;

16–18 — для черенкования растений;

8–9, 25–26 — для обрезки деревьев и кустарников.