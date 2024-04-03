«Авито» запускает новый сервис по формату классических интернет-магазинов

Сервис объявлений «Авито» запускает новый сервис для продажи товаров по формату классических интернет-магазинов. В нем будут представлены товары в основных потребительских категориях от компаний и частных продавцов.

Директор по продуктам «Авито Товаров» Ирина Грачева рассказала, что первые тесты сервиса начались год назад. Тогда на протяжении нескольких недель порядка 1 млн пользователей тестировали сервис в закрытом режиме.

— По итогам тестов мы увидели, что продажи в новом сервисе на 11% выше, чем в основном пространстве «Авито». Для нас это пользовательский опыт нового уровня: избранные продавцы, возможность получить привлекательные предложения по всей России, чистота и аккуратность контента — в фотографиях, описаниях объявлений, — отметила Грачева.

Инвестиции в проект не раскрываются, но в компании рассказали, что основные вложения пришлись на продуктовую команду и BizDev (Business Development — «развитие бизнеса», анализ бизнеса и его оптимизация через управление существующими направлениями, деверсификацию портфеля или экспансию в новые категории или регионы).

Напомним, последние годы онлайн-торговля стремительно растет. В целом по России это направление занимает третье место по привлекательности, а в Новосибирске находится в лидерах рейтинга. Совокупный объём трат на онлайн-площадках в 2023 году почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала, что онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске.