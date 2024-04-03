Звание Героя России присвоено космонавту Анне Кикиной из Новосибирска

Президент России Владимир Путин присвоил новосибирскому космонавту Анне Кикиной звание Героя России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
― За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, ― подчеркивается в документе.
Анна Кикина ― космонавт-испытатель № 129, пятая женщина-космонавт России и первый космонавт из Новосибирска.
В октябре 2022 года она стала первым космонавтом из России, совершившим полет на корабле CREW DRAGON в рамках программы перекрестных полетов между двумя странами. Полет продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.
Ранее редакция сообщала о том, что большой новосибирский планетарий назвали в честь российского космонавта-испытателя Анны Кикиной.
Источник фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя.
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