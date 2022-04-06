«Авито» запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране

«Авито» продолжает успешно работать в России. Компания напоминает, что на «Авито» вы можете закрыть множество своих потребностей: купить или продать товары, машины, квартиры, сдать или снять жилье, найти работу.

Новая масштабная рекламная 360-кампания «Авито» охватывает всю Россию — от Калининграда до Владивостока — и задействует различные медиаканалы: ТВ и наружная реклама, диджитал-размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы.

В рамках рекламной кампании «Авито» также создал видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. С его помощью компания напоминает своим пользователям (как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления), что, несмотря на меняющийся контекст и экономику, «Авито» — здесь и ждет всех, кому может быть полезен.

Помимо ТВ и диджитал, ролик можно увидеть на наружной рекламе — на более чем 300 поверхностях в Москве и более 200 поверхностях в Санкт-Петербурге (DOOH, включая медиафасады и сити-форматы). В общей сложности ролик будет показан 150 млн раз. Кампания на национальном ТВ общим объемом в 855 минут охватит более 78% аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет. К созданию проекта было привлечено креативное агентство DDB Russia.

Игорь Макаров, коммерческий директор «Авито»:

— Для меня это даже не рекламная кампания. Это возможность сказать десяткам миллионов наших пользователей, что они могут быть уверены в «Авито». Особенно сейчас, когда уверенность в чем-то хорошем нам всем так нужна. «Авито» здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложения на нашей платформе не было еще никогда. Мы видим возможность помочь бизнесам найти новые каналы продаж. Помочь людям купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда «Авито»: «Помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше». Мы стараемся.

Кампания направлена на всех пользователей «Авито» в поддержку пяти бизнес-вертикалей: «Товары», «Услуги», «Работа», «Авто» и «Недвижимость». C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика «Авито» напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.

В марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 94 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на «Авито» совершаются около 9 сделок, 40% составил рост заказов в «Авито Доставке» с начала марта.

Команда проекта

«Авито»:

Игорь Макаров — коммерческий директор

Тимофей Бутырин — директор по маркетинговым и бренд-коммуникациям

Арина Гиршович — бренд-директор

Эльвира Вебер — бренд-менеджер

Медийное агентство People&Screens:

Екатерина Полякова — коммерческий директор

Анна Новикова — аккаунт-директор

Варвара Андреева — руководитель группы по медиапланированию

Дмитрий Жирный — аккаунт-директор по цифровым медиа

Алексей Тришин — digital lead бренд направления

Больше фото и имиджей проекта вы найдете по ссылке.

Креативное агентство DDB Russia:

Эльдар Джинчарадзе — креативный директор

Светлана Тычкина — дизайн-директор

Александр Калашников — видеомонтажер

Алексей Ясинецкий — видеомонтажер

Татьяна Гурина — бизнес-директор

Ася Шапиевская — супервайзер по работе с клиентами

Анна Гусельникова — младший продюсер

Об «Авито»:

«Авито» — самая популярная онлайн-платформа объявлений в России согласно данным App Annie и SimilarWeb*. 78% пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. Около 94 млн объявлений размещены на платформе сегодня, и более 900 000 новых объявлений появляются каждый день. Аудитория «Авито» составляет 80 млн человек. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.