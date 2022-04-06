«Новосибирский оловокомбинат» предложили включить в федеральный список системообразующих

— У нас в регионе есть предприятия, которые единичны не только для Новосибирской области, но и для всей России — это ООО «Новосибирский оловокомбинат». При этом он до сих пор не включен в список системообразующих. Мы подписали обращение в федеральную комиссию по включению предприятия в список. Это дает ему возможность получения льготного кредитования, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Кроме того, по словам Семки, 4 марта в список включены еще 4 новосибирских предприятия: АО ПФК «Обновление», Группа «Катрен», ООО «Файбер Трейд» и ПАО «Тяжстанкогидропресс».

— «Тяжстанкогидропресс» является банкротом, но мы совместно с Минпромторгом РФ, принимаем шаги по урегулированию ситуации, так как завод имеет компетенции по выпуску средств производства, — пояснил замгубернатора. — С точки зрения производства, мы также мониторим ситуацию на АО «СКБ Сибэлектротерм», ПАО «Сиблитмаш», а также на ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи», где могут делать узлы и детали по токарным станкам и шпинделям.

— Компания сегодня готова производить любые дженерики зарубежных препаратов, которые дополнительно не защищены различными патентами на производство. Например, в ближайшее время стартует выпуск L-Тироксина. Сейчас 90% этого препарата по лечению щитовидки занимают зарубежные производители. Новосибирское предприятие готово на своих мощностях закрыть 100% потребностей российского рынка, — пояснял Семка. — Кроме того, в линейке компании порядка 25-30 наименований препаратов, которые она готова запустить в производство. И только за счет этого «Обновление» займет сразу 10-20% рынка. Новый ассортимент на своем производстве также готова выпускать еще одна новосибирская компания — АО «Новосибхимфарм».

Что касается ПФК «Обновление» , то предприятие обеспечило себя сырьем на полгода, запчастями — на год и готово расширять ассортимент производимой продукции.

Сергей Семка напомнил, что в 2014 году зависимость российского рынка от импортных лекарств составляла 80%. На сегодняшний день она сократилась в несколько раз.

Замгубернатора также прокомментировал перспективы еще ряда предприятий, которые входят в список системообразующих.

— «НАЗ им. Чкалова» (филиал ПАО «Компания «Сухой») обеспечен запчастями на полгода и готов наращивать объем производства. Предприятие выпускает отсеки фюзеляжа для Sukhoi Superjet 100. В 2020 году выпущено 5 самолетокомплектов, в 2021 — 14, в этом году планируется 15. Недавно глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в течение года-двух Sukhoi Superjet 100 будет полностью делаться на российских комплектующих, — говорит Сергей Семка. — Также НАЗ планирует развивать выпуск продукции для самолетов МС-21. По МС-21 завод занимается металлообработкой и на этом направлении у него полная загрузка.

Всего в федеральный список системообразующих предприятий сегодня входит 20 новосибирских компаний (общий список, по данным Минпроторга РФ на 1 апреля 2022 года, включает в себя 1100 компаний). Еще 125, по словам Сергея Семки, находятся в региональном списке системообразующих. Предприятия этого списка могут рассчитывать на получение льготных кредитов. На областном уровне правительство подготовило две новые меры поддержки в рамках регионального фонда развития промышленности. Обе, по словам Сергея Семки, на этой неделе будут представлены на рассмотрение губернатора Андрея Травникова.

— Первый — это кредит на пополнение оборотных средств. По предварительным параметрам, речь идет о предоставлении кредита на срок до года в сумме от 5 до 10 млн рублей под 9,5% годовых. По нашей оценке, на него смогут претендовать 48 предприятий обрабатывающей промышленности, которые входят в региональный реестр системообразующих. Условие получения пока одно — сохранение количества занятых на предприятии в течение года, — говорит чиновник. — Второй продукт — субсидирование ставки по кредитам будет доступен после докапитализации регионального фонда. Речь идет о субсидировании ставки по кредитам, по которым выросла плавающая ставка, а также по кредитам, которые были взяты бизнесом уже на новых условиях. Это будет безвозмездная субсидия. Условия ее предоставления пока прорабатываются. Скорее всего, будет какой-то конкурс.

По данным на март 2020 года, в списке системообразующих предприятий Новосибирска были 106 компаний, на июнь 2020 года — 131 компания. На момент публикации этого материала ссылка на список на сайте правительства была пуста, на странице отмечалось, что последние изменения внесены 6 марта 2022 года.