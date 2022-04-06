Небо над площадью Калинина очистят от проводов

Отсутствие трамвайных проводов и торговых объектов — такие изменения ждут площадь Калинина после установки памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» в рамках мероприятий по благоустройству окружающего пространства. Об этом представители мэрии рассказали в ходе пресс-конференции в ТАСС.

— Этот проект (Благоустройства. — Ред.) уже прошёл экспертизу, — рассказывает вице-мэр Анна Терешкова. — Будем его реализовывать в следующем году, там сложная транспортная сеть — трамваи, троллейбусы. Есть желание сделать проект «Чистое небо» и попытаться все провода, которые находятся на площади, убрать под землю. В этом году мы только переносим 4 столба трамвайной сети с внутреннего кольца на внешний проект, там их (Трамваи. — Ред.) останавливаем. Как нам сказали инженеры, перенос этих столбов можно будет сделать буквально за ночь. Это будет сделано не в ущерб жителям города. Перекрытия площади Калинина не будет.

При этом, как отмечает вице-мэр, такое решение на работе общественного транспорта не скажется. Организовывать подход к самой стеле, как следует из планов, озвучиваемых чиновниками, не планируется. Она будет по-прежнему отрезана трамвайным кольцом в центре площади, несмотря на то, что в презентации мэрии люди изображены около самой стелы. Как следует из пояснения Анны Терешковой, информация о трудовых подвигах новосибирцев в годы Великой Отечественной войны будет размещена, во-первых, на светодиодных экранах на самой стеле, во-вторых, на специальном тематическом стенде на смотровой площадке на внешнем периметре площади.

— Есть у нас великое мемориальное место — Монумент Славы, куда жители могут прийти, поклониться павшим в любое время, это — место скорби, поклонения, с другой стороны, там можно гулять по аллеям, скверам, — комментирует вице-мэр. — Стела — это информационная составляющая. Любой житель города окажется на площади Калинина, приедет ли он на метро, на общественном транспорте или будет проезжать на такси, так или иначе у нас побывает. И что Новосибирск является городом Трудовой доблести, об этом и будет информировать стела.

В дни празднования годовщины Великой Победы тиражирование героической истории города планируется максимально масштабировать и на других площадках.

— Мы начали размещать по городу эти сюжеты, — рассказывает начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов. — Количество соцрекламы, посвящённой городу Трудовой доблести в этом году, — максимальное. Первое: мы убираем всю коммерческую рекламу с видеоэкранов города. Будут транслироваться только сюжеты, посвящённые 9 Мая, городу Трудовой доблести, Бессмертному полку и так далее. Также мы выделяем порядка 150 видеоэкранов (это вся рекламная ёмкость Новосибирска) на период с 5 по 15 мая под эту тематику, плюс 150 статических конструкций. Прорабатываем концепцию размещения на малом формате на тротуарах города наших ветеранов-героев.

Что касается рекламных конструкций непосредственно на площади Калинина, то, по словам начальника подразделения, площадь от них будет зачищена основательно.

— У нас моратория на демонтаж рекламных конструкций никакого нет и быть не может, потому что, несмотря на какие-то сложности, облик города никто не отменял, — говорит Олег Хорошунов. — Мы всю отдельно стоящую рекламу с площади Калинина убираем. Мы активно работаем над тем, чтобы рекламные конструкции убрать, особенно крупноформатные, которые могут оттенять стелу. Этого допустить нельзя. Мы прорабатываем мораторий на вывески на фасадах для мелких предпринимателей, наиболее пострадавших. Но это ни в коем образе не кается больших отдельно стоящих конструкций. Работа по ним будет продолжена, усилена.

Напомним, что операторы рекламных конструкций в начале марта обратились к мэрии с просьбой включить рекламораспространителей в мораторий на демонтаж конструкций. По информации мэрии, озвученной в начале апреля, мораторий распространяется на нестационарные торговые объекты и вывески.

Напомним, что из-за разногласия подразделения под руководством Хорошунова и ГК «Дизайнмастер», которой принадлежат крупные конструкции, размещённые на месте будущей стелы, подготовительные работы по установке стелы рисковали оказаться под угрозой срыва. В настоящее время конфликт урегулирован, и в ближайшее время оператор должен произвести демонтаж.

По информации мэрии Новосибирска, торжественное открытие стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» запланировано на 3 ноября 2022 года, после чего стартует второй этап проекта, связанный с благоустройством площади Калинина. Общая стоимость проекта благоустройства оценивается предварительно в сумму порядка 200 млн руб.