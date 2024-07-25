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Автобус № 31 и две маршрутки начнут ездить по другим улицам Новосибирска

  • 25/07/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Автобус № 31 и две маршрутки начнут ездить по другим улицам Новосибирска
Изменения связаны с работами на ул. Семьи Шамшиных.

До 1 ноября 2024 года автобус № 31 и маршрутки № 11 и № 48 будут следовать по изменённым маршрутам в Новосибирске.

— Вводится временное прекращение движения транспорта по ул. Семьи Шамшиных и ул. Крылова в Центральном районе. Проезжая часть на пересечении данных улиц и на участке от ул. Крылова до ул. Фрунзе будет перекрыта, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Изменения связано с работами по техническому перевооружению магистральной тепловой сети, которые проводит ООО «Чистая энергия».

Из-за этого меняется маршрут общественного транспорта: автобус № 31 и маршрутка № 11 в прямом и обратном направлениях: по ул. Гоголя, ул. Ольги Жилиной, ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных.

— Маршрутка № 48 в прямом и обратном направлениях: по ул. Крылова, ул. Ольги Жилиной, ул. Гоголя, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за отмены автобуса маршрут троллейбуса №5 продлят до «Стрижей» в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Маршрутка изменение маршрута Автобус


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