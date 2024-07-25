Суд оставил депутата Игоря Украинцева в СИЗО до 29 сентября

Дзержинский районный суд продлил арест срок содержания в СИЗО депутата горсовета Игоря Украинцева. Об этом редакции Infopro54 рассказал адвокат Иван Рассолов.

— Состоялось судебное заседание, суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил нашему подзащитному срок содержания под стражей. Мы с постановлением суда не согласны и будем его обжаловать в Новосибирский областной суд, — прокомментировал он.

По его словам, политик останется под стражей до 29 сентября 2024 года.

Игорь Украинцев был задержан 30 мая. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска получал взятку в виде денег от руководителя строительной организации «Стрижи» Игоря Белокобыльского за лоббирование его интересов и интересов бизнеса при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства. В ведомстве добавили, что подозреваемый получал взятки через вымогательство, обещая распространить в СМИ порочащие сведения о руководителе строительной организации и в целом о компании.

По данным прокуратуры, с сентября 2022 года по январь 2023 года депутат получил в общей сложности около 3,5 млн рублей.

Депутат с предъявленными обвинениями не согласен.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, девелопер Илья Поляков, в депутатское объединение которого входит Украинцев, уверен, что ситуация может преследовать целью дискредитацию Украинцева как принципиального, независимого политика, чтобы затруднить ему участие в выборах 2025 года.

31 мая Центральный райсуд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил Игоря Украинцева в СИЗО до 29 июля. Защита не согласилась с такой мерой пресечения и просила освободить доверителя из СИЗО и избрать тому не связанную с изоляцией от общества меру пресечения, например домашний арест. Защите в апелляционной жалобе было отказано.

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