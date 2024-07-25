В деле эк-главы УЭБиПК Владимира Вялкова выросла сумма взятки до 71 млн рублей

Громкое дело высокопоставленного силовика, экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова обрастает новыми подробностями.

По версии следствия, силовик получил более 71 миллиона рублей за покровительство и обеспечение беспрепятственного незаконного оборота алкогольной продукции в Новосибирске и области. Такую цифру в интервью журналистам назвал глава СК Александр Бастрыкин.

Стоит отметить, что первоначально речь шла о сумме в 34 миллиона рублей.

Напомним, Вялкова задержали 11 апреля 2024 года в его загородном особняке. К этому моменту силовик уже покинул свой пост в связи с утратой доверия. В отношении экс-начальника коррупционного управления было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном и особо крупном размерах. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова.