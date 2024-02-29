Из-за отмены автобуса маршрут троллейбуса №5 продлят до «Стрижей» в Новосибирске

В Новосибирске отменяется автобусный маршрут №15, следовавший от вокзала Новосибирск-Главный до «Стрижей». Вместо него до микрорайона можно будет доехать на троллейбусе №5 «Городской аэропорт – Улица Ленинградская». Схема движения изменится с 1 марта 2024 года.
— Путь следования троллейбуса продлен от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицы Кедровой, улицы Кубовой до остановки «Микрорайон «Стрижи», — сообщили в мэрии Новосибирска.
По информации департамента транспорта, обслуживать обновленный маршрут «Микрорайон «Стрижи» – Улица Ленинградская» будут 25 троллейбусов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске готовятся к запуску на маршруты 10 новых модернизированных трамваев.
Фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска
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