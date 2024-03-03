Самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике

Ученик СУНЦ НГУ, десятиклассник Ратибор Коптилин выиграл XV Международную олимпиаду Romanian Master of Mathematics. Борьба проходила в дистанционном формате из образовательного центра «Сириус».

У Ратибора это уже не первая победа. Недавно он завоевал золото в международной олимпиаде по математике в Ухане.

Еще двое школьников взяли серебро международной командной устной олимпиады JetBrains Academy Youth Challenge. Это девятиклассники СУНЦ НГУ Глеб Шакин и Александр Рубан.

А между тем, не всем школьникам легко дается эта сложная наука. В Новосибирске дети активно готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Спрос на репетиторов резко возрос.