Самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике

Ученик СУНЦ НГУ, десятиклассник Ратибор Коптилин выиграл XV Международную олимпиаду Romanian Master of Mathematics. Борьба проходила в дистанционном формате из образовательного центра «Сириус».
У Ратибора это уже не первая победа. Недавно он завоевал золото в международной олимпиаде по математике в Ухане.
Еще двое школьников взяли серебро международной командной устной олимпиады JetBrains Academy Youth Challenge. Это девятиклассники СУНЦ НГУ Глеб Шакин и Александр Рубан.
А между тем, не всем школьникам легко дается эта сложная наука. В Новосибирске дети активно готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Спрос на репетиторов резко возрос.
Фото: СУНЦ НГУ.
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