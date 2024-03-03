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Самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике

  • 03/03/2024, 22:04
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Самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике
Ратибор Коптилин взял очередное золото за блестящее знание этой точной науки.

Ученик СУНЦ НГУ, десятиклассник Ратибор Коптилин выиграл XV Международную олимпиаду Romanian Master of Mathematics. Борьба проходила в дистанционном формате из образовательного центра «Сириус».

У Ратибора это уже не первая победа. Недавно он завоевал золото в международной олимпиаде по математике в Ухане.

Еще двое школьников взяли серебро международной командной устной олимпиады JetBrains Academy Youth Challenge. Это девятиклассники СУНЦ НГУ Глеб Шакин и Александр Рубан.

А между тем, не всем школьникам легко дается эта сложная наука. В Новосибирске дети активно готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Спрос на репетиторов резко возрос.

Фото: СУНЦ НГУ.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Олимпиада НГУ Коптилин


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