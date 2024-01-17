Автобус переехал пенсионерку, пытавшуюся на ходу заскочить в салон в Новосибирске

В Новосибирске пенсионерка попала под пассажирский автобус, пытаясь находу заскочить в него. Попытка остановить транспортное средство для пожилой женщины обернулась серьезными травмами — она поскользнулась и упала прямо под колеса автобуса. Инцидент произошел на остановке «Жилмассив Станиславский» в Кировском районе 14 января около 15 часов дня. С полученными травмами 83-летняя сибирячка была доставлена в больницу.

— ДТП было зарегистрировано, вынесено определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования. С учетом характера травм в зависимости от заключения судмедэксперта будет решаться вопрос о дальнейшем расследовании, — сообщили Infopro54 в отделе пропаганды ГИБДД города.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Железнодорожном районе Новосибирска.