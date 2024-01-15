Ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске

На пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль Nissan Tiida, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил 8-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 14 января в Железнодорожном районе города. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

— Автомобиль двигался по улице Советской и при проезде перекрестка: Советская — Ленина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина-пешеход.