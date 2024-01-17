Ввели в эксплуатацию детский сад на 320 мест в Калининском районе Новосибирска

Открытие нового детского сада на 320 мест готовят в Калининском районе Новосибирска. На данный момент получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.

— Детсад расположен на улице Гребенщикова, 4, — говорится в сообщении.

В саду имеется живой уголок, медкабинет, физкультурный и музыкальные залы, изостудия, творческий кабинет. На территории детсада установлены малые архитектурные формы, высажены кустарники.

Прием детей начнется после получения документов на осуществление образовательной деятельности.

В планах у мэрии после завершения строительства создать в этой локации образовательный центр из детского сада и школы №219.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области.