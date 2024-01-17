Ясно и без осадков: синоптики рассказали о погоде на Крещение в Новосибирске

С начала рабочей недели в регионе установился антициклонный характер погоды: отсутствие облачности, осадков и сильного ветра. Действие сибирского антициклона будет достаточно длительным и может захватить следующую неделю.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Новосибирска на Крещение.

— В городе будет ясное небо, без осадков, дневные температуры будут соответствовать зимнему сезону. В ночь на 19 января в Новосибирске температура опустится до -26 -28, в пригороде возможно на пару градусов ниже. Небольшой градусный разброс возможен в разных районах города, — рассказала Infopro54 начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В последующие ночи с 20 по 22 января характер погоды будет достаточно однотипный, минимальные ночные температуры сохранятся в пределах -25 градусов.

В дневные часы 17 и 18 января температура в городе составит порядка 20 градусов, в последующие сутки с 19 по 21-е столбик термометра поднимется до -13 -15 градусов.

В ближайшие дни снегопадов не ожидается.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году жителей Новосибирской области смогут принять 30 официальных купелей. Шесть из них подготовят для горожан.