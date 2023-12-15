Пассажирский автобус с 18 пассажирами сломался на трассе под Новосибирском

В диспетчерскую территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области поступило сообщение о поломке пассажирского автобуса.

В автобусе ехали из Казахстана в Новокузнецк 18 пассажиров, шестеро из которых дети. В пяти километрах от Плотниково на Ленинск-Кузнецкой трассе замерзла солярка, заблокировались тормоза.

На помощь людям приехали сотрудники ТУАД. Они доставили пассажиров в Плотниково. Из-за заблокированных колес автобус пока эвакуировать не удалось.

Сейчас на месте два водителя. ТУАД решает вопрос с новосибирским автовокзалом о пересадке пассажиров на автобус до Кузбасса.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус с детьми сломался на трассе в –37 градусов под Новосибирском.