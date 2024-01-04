Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть восхитился карнавальным шествием игрушек

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил восторг прошедшему в городе карнавальному шествию новогодних игрушек.

— Новогодние игрушки сошли с ёлки прямо на улицы Новосибирска, чтобы устроить настоящее шоу для жителей города и гостей сибирской столицы! Масштабные платформы с декорациями, ретро-машины, спортивные машины, снегоуборочная техника, украшенная новогодними атрибутами, Деды Морозы на квадроциклах, ходулисты, фаер-шоу, — написал Локоть в своем Телеграм-канале.

Экс-глава города поблагодарил новосибирцев, принявших участие в мероприятии, а так же зрителей, посетивших шоу, несмотря на сильный мороз.

Карнавальное шествие новогодних игрушек прошло 3 января в центре сибирской столицы.

Как сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, мероприятие посетили 20 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о получении городом товарного знака «Новосибирск – родина снежных баб».