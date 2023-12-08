ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» со счетом 5:1 в домашнем матче

Новосибирские хоккеисты сыграли первый матч после увольнения главного тренера Дэвида Немировски, соперником был «Барыс» из Астаны. Домашний лед помог сибирякам уверено выиграть с счетом – 5:1. Об этом сообщает пресс-служба команды сибиряков.
В первые 20 минут хозяева поля забросили 4 шайбы в ворота соперников. Второй период закончился с счетом 5:0. Во втором периоде команды забили в чужие ворота по шайбе. Счет стал 5:1. В итоги в третьем периоде гости не смогли победить сибиряков, счет так и остался 5:1.
— Для начала я бы хотел поблагодарить парней — собрались на эту игру. Сложный был отрезок, было видно по движению. Отдали все силы, хорошо сыграли в большинстве, это нам помогло выиграть, — поделился Сергей Кривокрасов, и.о. главного тренера «Сибири».
В комментариях болельщики радуются победе любимой команды.
— Мы к такому не были готовы.
— Первый раз в сезоне с таким счетом побеждаем.
— Непривычно как-то.
— Спасибо за хорошую работу.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла домашний хоккейный матч «Ладе».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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