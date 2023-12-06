Экстренное предупреждение: 40-градусные морозы идут в Новосибирскую область

МЧС по Новосибирской области предупредило о надвигающихся на регион морозах.

По данным УГМС в период с 8 декабря по 13 декабря 2023 года по Новосибирской области и городу Новосибирску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35° С и ниже. По области столбик термометра может опуститься до -40° С и ниже.

— В связи с погодной аномалией предупреждаем о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Может нарушиться работа транспорта, коммунальных служб, произойдут аварии на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения. Не исключен рост количества пожаров и случаев обморожения людей, — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона рекомендовано не совершать поездки на дальние расстояния, внимательно следить за печным отоплением, электропроводкой. В дни, когда будет особенно холодно, школьники могут оставаться дома, предупредив об этом учебное заведение.

Ранее редакция сообщала о резком похолодании в регионе на этой неделе.