Автобус с пассажирами на ходу загорелся в Новосибирске

В Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Инцидент произошел утром 1 апреля между остановками «Кирзавод» и «Станиславский жилмассив» в Ленинском районе города.
— Водитель не хотел останавливаться, людям пришлось ломать переднюю дверь, только тогда он остановился. К счастью, никто не пострадал, — рассказала одна из пассажирок в соцсетях.
ЧП попало на видео. В кадре задымленный салон общественного транспорта. Внутри находятся как взрослые люди, так и дети.
Водитель подождал, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, и рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.
Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трамвая и троллейбуса. В аварии пострадали три женщины-пассажирки троллейбуса.
Источник фото: скриншот видео Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», видео: Телеграм-канал «Новосибирский паблик»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru