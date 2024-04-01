Автобус с пассажирами на ходу загорелся в Новосибирске

В Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Инцидент произошел утром 1 апреля между остановками «Кирзавод» и «Станиславский жилмассив» в Ленинском районе города.

— Водитель не хотел останавливаться, людям пришлось ломать переднюю дверь, только тогда он остановился. К счастью, никто не пострадал, — рассказала одна из пассажирок в соцсетях.

ЧП попало на видео. В кадре задымленный салон общественного транспорта. Внутри находятся как взрослые люди, так и дети.

Водитель подождал, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, и рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трамвая и троллейбуса. В аварии пострадали три женщины-пассажирки троллейбуса.