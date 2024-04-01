Благоустройство Первомайского сквера продолжается в Новосибирске

Благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске еще продолжается.

― С наступлением теплой погоды и сходом снега работы по благоустройству будут продолжены, ― сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

На данный момент необходимо завершить ремонт фонтана «Мишка» и территории вокруг него, а также благоустроить территорию вокруг Краеведческого музея.

В настоящее время проводится проверка уже выполненных работ.

Напомним, что реконструкция началась еще летом 2023 года. Благоустройство сквера – это только первый этап преобразования центра города.

Ранее редакция сообщала о том, что названа дата сдачи Первомайского сквера в Новосибирске.