Автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском

На трассе под Новосибирском после столкновения с КАМАЗом перевернулась машина ФСИН, перевозившая заключённых. Авария произошла днём 14 ноября на неподалёку перед Каменским карьером недалеко от Плотниково.

В результате ДТП повреждения получили оба автомобиля. Виновник аварии пока не установлен, однако, на видеозаписи зафиксирован ещё один участник происшествия — легковой автомобиль.

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что обошлось без пострадавших. В салоне спецавтомобиля находились осуждённые. В ведомстве отметили, что со стороны «пассажиров» никаких противоправных действий не было. После инцидента их конвоировали на запасном транспортном средстве.

— Информация будет передана в компетентные органы для дачи оценки действиям водителя и определения виновной стороны, — оперативно сообщили Atas.info в ГУ ФСИН в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, характер их травм неизвестен.