Автобусный маршрут Томск — Новосибирск занял 7 место по популярности в России

Сервис путешествий Туту подвел предварительные итоги 2022 года и рассказывает о популярных автобусных направлениях. На внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 92% спроса, год назад этот показатель был 96%. Средний чек за автобусный билет по России составил 1 026 рублей в одну сторону.

— Загрузка рейсов вернулась на уровень допандемийного 2019 года, а на некоторых популярных направлениях пассажиропоток даже увеличился, рост был вплоть до 30%. Перевозчики открывали новые рейсы, увеличивали частоту поездок по уже существующим направлениям, — отметил Сергей Николаев, заместитель генерального директора сервиса Туту по развитию автобусного рынка.

В топ-20 востребованных направлений вошли такие маршруты из Сибири, как: Томск — Новосибирск (занял 7 место, а в прошлом году занимал 8 место), Новосибирск — Барнаул (занял 19 место, за прошлый год 15). Отметим, что средний чек Новосибирск — Томск составляет 910 рублей в одну сторону, с динамикой в +15% по сравнению с прошлым годом. А Новосибирск — Барнаул стоит в одну сторону 801 рубль с динамикой в +8%.

Больше всего поездок на автобусе совершалось по направлению Москва — Ростов-на-Дону. В прошлом году этот маршрут был на втором месте по популярности, а теперь вышел в лидеры. За билет платили в среднем 2 002 рубля в одну сторону. Далее по востребованности идёт лидер прошлого года — маршрут Москва — Переславль-Залесский. Средний чек на этом направлении составил 542 рубля. А замыкает тройку направление Москва — Воронеж, за билет в этом году платили в среднем 1 142 рубля в одну сторону.

В этом году заметно выросла популярность двух южных направлений. Маршрут Москва — Симферополь поднялся со 120 на восьмое место, а маршрут Москва — Краснодар взлетел с 293 на 13 место в рейтинге популярных. За поездку между Москвой и Симферополем платили в среднем 4 454 рубля в одну сторону, а между Москвой и Краснодаром — 2 992 рубля в одну сторону.

Ранее редакция сообщала о том, что в Белокурихе выросло количество туристов из европейской части России.